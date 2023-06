Elle Fanning | «Quando a 16 anni dissero che non facevo film perché non ero sexy»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In un'intervista a The Hollywood Reporter US, l'attrice ricorda un episodio spiacevole che aveva vissuto da adolescente

, l'attrice nota per titoli come The Great e The Neon Demon , accusa l'industria hollywoodiana tornando su un episodio spiacevole accaduto quando era adolescente. "Non ho mai raccontato ...ha parlato del modo in cui è stata sessualizzata quando era una ragazzina nel mondo del cinema, svelando che quando aveva 16 anni ha perso un ruolo perché " era inscopabile ". La giovane ...Il film racconterà la storia vera di Sybil, alias Shirley Mason, al centro di uno dei primi casi celebri di disturbo dissociativo di ...

L'attrice Elle Fanning ha criticato il modo in cui le giovani star vengono sessualizzate condividendo un aneddoto molto negativo della sua carriera.L’attrice di ‘The Great’ critica il sistema hollywoodiano che non tutela i minori: «Mi ha reso più forte e ora posso riderci su, ma all’epoca fu disgustoso» ...