Elle Fanning | Ho perso un ruolo a 16 anni Il motivo? Mi dissero che ero inscopabile

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L'attriceha criticato il modo in cui le giovani star vengono sessualizzate condividendo un aneddoto molto negativo della sua carriera.ha parlato del modo in cui è stata sessualizzata quando era una ragazzina nel mondo del cinema, svelando che quando aveva 16haunperché "era". La giovane star ha condiviso le sue esperienze durante una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter che le ha permesso di condividere qualche aneddoto riguardante la sua carriera. Un commento dei suoi agenti Parlando dei ruoli che haha dichiarato: "Non ho mai raccontato questa storia, ma stavo ...

ha parlato del modo in cui è stata sessualizzata quando era una ragazzina nel mondo del cinema, svelando che quando aveva 16 anni ha perso un ruolo perché " era inscopabile ". La giovane ...Il film racconterà la storia vera di Sybil, alias Shirley Mason, al centro di uno dei primi casi celebri di disturbo dissociativo di ...e Sarah Paulson saranno le protagoniste di I Am Sybil , un nuovo film co - scritto e diretto da Mirrah Foulkes. Il progetto è ispirato a una storia vera e porterà sugli schermi uno dei ...

Elle Fanning: "Ho perso un ruolo a 16 anni. Il motivo Mi dissero che ... Movieplayer

L'attrice Elle Fanning ha criticato il modo in cui le giovani star vengono sessualizzate condividendo un aneddoto molto negativo della sua carriera.Un commento decisamente assurdo arrivò alle orecchie di una Elle Fanning 16enne dopo non aver ottenuto un ruolo in una commedia ...