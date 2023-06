Elisa Esposito | la prof del corsivoe adesso lancia una nuova lingua | ecco il “maranzivoe”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ricordate? Sì insomma, “ladel” diventata popolare circa un anno fa. Raggiunto l’apice del successo social, per diverso tempo non si è sentito parlare di lei; la classica parabola dei fenomeni del web che, possiamo dirlo in tutta franchezza, non hanno chissà quale talento se non la fortuna di trovarsi al momento giusto nel posto giusto. E infatti, tolta qualche polemica recente (“Se guadagnate 1.300 al mese la colpa è vostra”), poco si è scritto riguardo alla “essoressa”.si torna a parlare di lei per l’invenzione di una”: il. Ovvero l’unione sostanzialmente delcon i maranza. Chi sono i maranza? Si tratta di un fenomeno nato su TikTok e che sta ...

su Tiktok: 'Se voi guadagnate uno stipendio di 1.300 euro al mese la colpa è vostra' La (dura) vita della casalinga che si lamenta di aver sposato un milionario: 'Solo oro e voli in ..., la prof di TikTok dimentica il 'corsivo' e lancia un nuovo trendtorna alla ribalta con un nuovo trend. La 'professoressa' più famosa di TikTok , diventata famosa grazie ...Fino a qualche mese fa era un vero e proprio tormentone tra gli adolescenti e i giovanissimi, e non solo: il corsivo torna in forma riveduta e corretta. La firma Dinaturalmente, l'influencer di Milano che ha scritto addirittura un manuale di corsivo . Come quasi tutti i fenomeni social anche il corsivo è caduto in disuso col tempo, sorpassato da ...

«Durante la pandemia ho perso tutti i clienti e non li ho recuperati. Pagavo 1.500 euro di affitto, ora vivo in una casa popolare. Non posso ...Dopo l’esplosione della moda della lingua ”Il corsivo”, Elisa Esposito è tornata sui social con una tendenza tutta nuova. Stiamo parlando del “Maranzivoe”.