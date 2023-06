(Di mercoledì 7 giugno 2023)domestiche e piùcon glia controllo remoto di. Potrete risparmiare oltre 30 ore al meseè un’azienda leader nel settore deglie delle soluzioni per la smart home. L’azienda ha analizzato quantoi dispositivi più all’avanguardia possono far “guadagnare” alle persone in un mese, liberandole da noiose incombenze I dispositivi azionabili da remoto sono ormai daentrati nelle nostre case e nella nostra quotidianità. Basta un tocco via app, o ancora meglio un comando vocale, e il robot aspirapolvere pulisce al posto nostro; o ancora le tapparelle si alzano, le luci si ...

... veicoli,e altri oggetti incorporati con sensori, software e connettività di rete,... Per esempio, nel settore dell'energia, i contatoriconsentono oggi una misurazione e ...... la rete di quinta generazione, offre anche una maggiore capacità di connessione simultanea di dispositivi , come l'Internet delle cose (IoT) come, ad esempio, glio i ......di soluzioni per le reti, ha definito alcuni consigli utili per ridurre al minimo i propri consumi, i costi dell'energia e l'impatto ambientale. Per quanto riguarda gli, ...

Elettrodomestici intelligenti Proscenic: meno faccende, più tempo libero tuttoteK

Dall’automazione domestica all’illuminazione intelligente, dai mobili intelligenti agli elettrodomestici smart, ci sono infinite opzioni tra cui scegliere. Vediamo ora su quali componenti high-tech ...Amazon Echo Pop e Echo Show 5, sono i due nuovissimi smart speaker del colosso dell’e-commerce, già disponibili su Amazon a un prezzo davvero molto interessante.