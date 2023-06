(Di mercoledì 7 giugno 2023)S.p.A., la family company di Gessate, nell’hinterland milanese, specializzata in progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali, automazione ed impianti di efficientamento energetico, prosegue la sua marcia verso il futuro. La società, con quasi 30 milioni di fatturato e 110 dipendenti sul territorio nazionale, player nel settore delle energie alternative e dell’automazione industriale, dopo averto il programma EtaUPper il mondo delle rinnovabili, punta a conquistare una fetta del mercato delle piccole e medie imprese e del residenziale, con la nascita di una nuova Business Unit:. Al programma EtaUPfortemente voluto da Luigi Lasco, direttore generale della società con un’esperienza longeva soprattutto nel mondo ...

Elektronorm lancia Smart Solutions QuiFinanza

