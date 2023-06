Eintracht Francoforte | UFFICIALE l'addio di N'Dicka | lo aspetta la Roma

... un altro parametro zero vicino a vestire giallorosso sarebbe Evan Ndika , difensore classe 1999 che si svincolerà a fine mese dall'. Tuttavia, la zona del campo alla quale ...Congelati per ovvie ragioni i 'colpi' già studiati da Maldini - Massara, dal giapponese Kamada che sarebbe dovuto arrivare a zero dall'in questi giorni, e soprattutto l'inglese ...Un anno fa ci andò molto vicino, giungendo in semifinale in Europa League ma alzando bandiera bianca contro i futuri campioni dell'. La Conference League, per entrambe, ha anche ...

Adesso è ufficiale: Evan Ndicka lascia l'Eintracht Francoforte. Il 23enne difensore centrale non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno e dopo ...La squadra tedesca ha annunciato la separazione con il difensore francese al termine di questa stagione tramite i propri profili social ufficiali ...