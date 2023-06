Edoardo Donnamaria | bonifico di 4 000 euro in beneficenza per gli alluvionati dell' Emilia Romagna | ma gli hater lo criticano Lui risponde così

Condividi su: Gli ex gieffini Antonella Fiordelisi ehanno compiuto un gesto molto nobile, ovvero quello di donare 4mila euro in favore dell' Emilia Romagna dopo l'alluvione che ha messo a soqquadro la bellissime regione italiana. I ...... i naufraghi conquistano un banchetto prelibato COPPIA DEL "GRANDE FRATELLO VIP" Fotogallery - Antonella Fiordelisi ed, aria di crisi SU CANALE 5 'Isola die famosi', le emozioni ...Fa scoppiare una nuova polemica: tutto è iniziato con un ...

Antonella Fiordelisi troppo hot, il gesto di Donnamaria fa arrabbiare i fan Corriere dello Sport

Tra questi, per esempio, possiamo citare Tommaso Zorzi ma anche Giulia Salemi ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo si è presentato senza Antonella Fiordelisi, la quale era a casa a preparare la valigia ...Gli ex gieffini Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno compiuto un gesto molto nobile, ovvero quello di donare 4mila euro in favore dell’Emilia Romag ...