Economia italiana | 10 primati

Questo 'è un ulteriore impegno che si aggiunge ai numerosi progetti di cooperazionenel ...Regione Siciliana e Regione Calabria e per una quota non inferiore al 51% dei ministeri dell'...Ripulirà l'ambiente, il mare, l'aria e sarà una opportunità per le imprese di tutta Italia, oltre che l'indicazione di quanto l'ingegneriae gli operai italiani siano i migliori al mondo'. ...... ha espresso grande soddisfazione per la ricchezza del programma allestito nell'edizionee ... non solo per l', ma per la società tutta'. 'Questo risultato sarebbe importantissimo per ...

Pubblicato il nuovo report CNDCEC/FNC: le agevolazioni hanno una elevata capacità di attivazione economica e fiscale con importanti ricadute in termini ambientali e occupazionali ...Il ministro Schillaci “apre” ad accordi con l'India e ammette: il nodo resta il blocco del turnover. Le Regioni, già dall'emergenza Covid, hanno guardato a Cuba, Venezuela, Argentina, Albania ...