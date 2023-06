Ecco l' ernia di cui soffre papa Francesco

Il laparocele e' un'che si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale. Consiste nel passaggio degli organi interni attraverso le fasce muscolari addominali. A volte, per esser curato, ...... altrimenti è necessario un intervento chirurgico sotto anestesia generale, che può variare a seconda delle dimensioni dell'. Nei casi in cui il laparocele sia di dimensioni ridotte si ......sua formazione e in che modo può essere curatotutto quello che bisogna sapere. Laparocele: cos'è, causa e sintomi Con il termine laparocele si indica in medicina la formazione di un'...

Papa Francesco, al «termine dell’udienza generale si è recato presso il Policlinico universitario Gemelli dove nel primo pomeriggio sarà sottoposto in anestesia generale ad un intervento chirurgico di ...Si forma su una cicatrice dopo un intervento di chirurgia addominale. Può essere dovuta all'età, agli sforzi fisici ripetuti o una condizione di sovrappeso ...