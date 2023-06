Ecco i primi 2 colpi di Furlani e Moncada Milan | lo sconcerto dei tifosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L'addio improvviso nei tempi e nei modi di Paolo Maldini e Ricky Massara complica e non poco il calciomercato del, proprio come accaduto un anno fa con la trattativa per il rinnovo dei due dirigenti che bloccò tutto per un mese. Anche stavolta il rischio è quello di partire in ritardo, con l'ad Giorgioe il capo scouting Geoffreychiamati in causa in maniera diretta nella gestione delle trattative. Un peso maggiore lo avrà anche mister Stefano Pioli. Congelati per ovvie ragioni i "" già studiati da Maldini-Massara, dal giapponese Kamada che sarebbe dovuto arrivare a zero dall'Eintracht Francoforte in questi giorni, e soprattutto l'inglese Loftus Cheek di cui i due stavano parlando con il Chelsea (ora si parla di "sorpasso" Lazio). Le strategie, forse, cambieranno in corsa. Uno dei ...