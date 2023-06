Eboli | minacciava e maltrattava la famiglia | arrestato un 33enne

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Nella notte del 5 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di(SA) hannoundel luogo per estorsione e maltrattamenti in. L’uomo avrebbe già più volte minacciato e usato violenza nei confronti dei propri genitori per farsi consegnare del denaro.I militari, allertati da una chiamata giunta al numero di emergenza 112 da parte del padre dell’uomo, hanno raggiunto tempestivamente l’abitazione dell’interessato, che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di fuggire. L’uomo è stato però prontamente intercettato e bloccato poco dopo dalla pattuglia intervenuta sul posto.L’indagato e stato tradotto presso la Casa circondariale di Fuorni in stato di arresto a disposizione dell’Autorita Giudiziaria. Segui ZON.IT su Google News.

... in evidente stato di agitazione, che con un coltellodi morte le assistenti sociali ... allerta meteo Gialla per temporali improvvisi e intensi 31 Maggio Zerottonove, 35enne in arresto ...Era domenica mattina presto, a Battipaglia, per strada girava poca gente, il cielo grigiobrutto tempo, infatti di lì a poco cominciò a piovere. Il giorno prima avevo partecipato ...a, ...... in evidente stato di agitazione, che con un coltellodi morte le assistenti sociali ... allerta meteo Gialla per temporali improvvisi e intensi 31 Maggio Zerottonove, 35enne in arresto ...