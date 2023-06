EA Sports FC Electronic Arts rinnova la partnership in esclusiva con la CONMEBOL

F1 2023 - Mancano pochi giorni all'uscita dell' edizione 2023 di F1 , il videogioco EAdedicato al circus, ed è stata rilasciata la colonna sonora personalizzata del gioco. Vengono ......Arts ha pubblicato la colonna sonora personalizzata per EAF1 23, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. La colonna sonora, che riunisce ben 35 artisti da 16 ......KVARATSKHELIA (Napoli) Rafael LEAO (Milan) Victor OSIMHEN (Napoli) Riserve Chris SMALLING (Roma) Gabriel STREFEZZA (Lecce) Paulo DYBALA (Roma) Lautaro MARTINEZ (Inter) Tags EAArts ...

Electronic Arts intende inserire NFT nei suoi titoli sportivi Gamesurf

Buffalo Bills quarterback Josh Allen will be on the cover of "Madden NFL 24," joining previous football legends who earned the honor from the popular video game franchise, producer Electronic Arts ...EA SPORTS Madden NFL 24: ecco il reveal trailer | News | Il trailer d'annuncio è l'occasione giusta per indicare anche la data di uscita.