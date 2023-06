“È una scemenza” | solo 4 milioni di euro

... seminari per ognia fronte di strumenti che davvero sarebbero di aiuto: più personale, più edifici, più supporto psicologico, laboratori stabili di attività socializzanti e creative.......hanno come esito il mio trascorrere un pomeriggio a cercare spiegazioni dell'asta dei peli di... ma ogni epoca ha la sua valvola di), e che non è colpa loro. È colpa di chi ha creato un ...Massimo rispetto per la scrittrice Michela Murgia e perla sua vicenda umana. Per questo è giusto sottolineare chea settimana, anche no grazie. La tamburina sarda ha fatto sapere di essere ossessionata dal timore del ritorno del fascismo in Italia. Posizione legittima, solo che la signora è ...

Studente morto a Messina, lo sfogo di una docente: “Siamo alle prese con Invalsi, Pcto, Pon burocratici e ottusi, seminari per ogni scemenza e dimentichiamo cosa è davvero importante” Orizzonte Scuola

Toglie il patrocinio al Gay Pride e subito diventa omofobo e fascista. Brevi note biografiche per capire chi è (leggere il suo blog su HuffPost) e cenni di ...Ho commesso l’errore di cercare su Google una diciottenne ex concorrente del Collegio e ora l’algoritmo mi mostra solo video di tizie orgogliosamente pelose ...