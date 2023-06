È stato il mio scudetto ma non è stata la mia festa | densa di retorica e sensi di inferiorità

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Èanche il mio. Èanche la mia gioia. Ma non èla mia “”, l’ho vissuta con imbarazzo e tristezza. Tristezza nel sentire Siani retoricheggiare sul fatto che pure questo– due non erano abbastanza? – sarebbe merito di Maradona. Maradona è morto, purtroppo, e non ha potuto vedere il capolavoro che hanno fatto Spalletti e i suoi quest’anno. Ma se anche fossevivo, sarebbeun tifoso come noi. Era Maradona, non Harry Potter, la sua bacchetta magica era il piede sinistro, e quello non scendeva più in campo da quasi tre decenni. Perché dovremmo ringraziare un totem meraviglioso ma appartenente al passato, per festeggiare il presente, invece di celebrare chi ci ha portato sul tetto ...