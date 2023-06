È in arrivo Un matrimonio mostruoso | ecco una clip in esclusiva del film di Volfango De Biasi

Leggi su funweek

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Li avevamo lasciati con un rassicurante ‘e vissero felici e contenti‘ ma le sorprese per la famiglia mostruosa del cinema italiano non sono finite. Dal 21 giugno arriva in sala ‘Un‘,diretto da Volfgango De, che vede tornare Massimo Ghini e Paola Minaccioni nei mostruosi panni di Vladimiro e Brunilde. Ritroviamo anche Cristiano Caccamo in quelli di loro figlio Adalberto, mentre Emanuela Rei è Luna sua moglie per niente mostruosa e del tutto umana. Leggi anche:>> Sul set di ‘Fanum’ a Tarquinia, la regista Iris Gaeta: «Racconto delle fragilità umane» Torna anche Ilaria Spada nei panni di Stella mamma di Luna, che deve fare i conti con la dipartita del marito Nando (Lillo). Il capofamiglia del clan Cornicioni sembrerebbe, per una tragica fatalità, essere finito in una doccia di ...