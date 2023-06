“È il suo corpo” Svolta spaventosa nel caso di Sibora Gagani | il cadavere murato in casa

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Possibileneldi, la ragazza italoalbanese originaria di Nettuno e scomparsa a Torremolinos, Spagna, nel 2014 all’età di 22 anni. Della sua scomparsa si è anche occupata la trasmissione “Chi l’ha Visto?”. È notizia di queste ore che il suosarebbe stato ritrovato, nascosto in un’intercapedine di legno ein un appartamento della cittadina spagnola. Lo stesso dove la ragazza all’epoca viveva col compagno Marco Gaio Romeo, oggi 45enne, ma ora abitata da altre persone. Manca ancora la conferma del Dna, ma secondo i media spagnoli gli inquirenti hanno pochi dubbi sul fatto che i resti appartengano a. E il principale sospettato del delitto è proprio l’ex fidanzato, che di recente è stato arrestato in ...

Dal momento che da questa seduta fa ilesordio in aula il piccolo Federico, figlio della ... Leggi Anche Kiev, la mamma che ha salvato la sua bambina con il proprio: 'È viva perché la stavo ...... sarebbe stato proprio Romeo ad assumersi le responsabilità del delitto: " Ho cosparso ildi ... Tre anni prima, si era trasferita da Nettuno (Roma) in Spagna con ilfidanzato, Marco Gaio Romeo.... è stato proprio Marco R., dopo l'arresto per aver pugnalato e ucciso la sua ex fidanzata Paula, a confessare di aver tolto la vita a Gagani e aver murato ilormai quasi dieci anni fa. A ...

Il mistero di Sibora Gagani: "Il suo corpo trovato murato in un appartamento" RomaToday

Dopo aver vinto nel luglio 2022, il concorso di Altaroma e Vogue Italia Who's on next, il brand giapponese Setchu, disegnato dal suo founder Satoshi Kuwata, ha vinto l'LVMH Prize 2023. (ANSA) ...Il bottoncino sul petto di Nole che ci ha ironizzato sopra è prodotto da una ditta italiana. Serve a a togliere tensione al bacino, favorendo il lavoro simmetrico degli arti inferiori.