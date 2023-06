Due dream match non bastano per salvare un evento mal costruito

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Double or Nothing 2023 è passato agli archivi e per questo è giunto immediatamente il tempo di voltare pagina. Il prossimosarà infatti la seconda edizione di Forbidden Door, lo show in collaborazione tra la AEW e la NJPW si terrà domenica 26 giugno. Al momento per il pay per view sono stati annunciati due: Kazuchika Okada contro Bryan Danielson ed il redi Wrestle Kingdom 17 tra l’IWGP United States Champion Kenny Omega e Will Ospreay. L’aggiunta alla card di duedi così alto profilo è stato a dir poco necessario considerando il fatto che, nonostante mancasse meno di un mese, la AEW non aveva apparecchiato nulla in vista di Forbiddenn Door. Una gravissima pecca considerando l’importanza dell’e tutto ciò va a confermare il trend negativo ...

Theater sono la band progressive metal più grande e influente al mondo, freschi della ... Dopo lo straordinario successo con il tutto esaurito delledate al Gran Teatro Geox dello scorso ...... ex Tottenham e Wolverhampton, mentre in rosa ci sonogiocatori che hanno militato in Serie A. ... 'Karim the' ha collezionato 648 presenze (quinto all - time dietro a Raul, Casillas, Manolo ...... che ha già fatto registrare il sold out inserate: il 30 giugno con il Teenage Party e il ... Si prosegue poi con Finley in concerto e Teenage, il nuovo party che ha fatto registrare sold out ...

Sitting volley femminile: il Dream Volley Pisa conquista il sesto scudetto consecutivo PisaToday

Manca meno di un mese alla nuova edizione del Rugby Sound Festival, che ha già fatto registrare il sold out in due serate: il 30 giugno con il Teenage Party e il concerto dei Finley e il 6 di luglio c ...Sesto titolo consecutivo per le ragazze di Eva Ceccatelli, mentre per i campani di Pasciari è il quarto scudetto di fila ...