DS - M I 21 | gli interni delle elettriche del 2030

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La DS ha svelato M.I. 21, un manifesto di stile che anticipa la nuova generazione didei modelli del marchio francese: lo studio preliminare servirà a definire le soluzioni che vedremo su strada tra almeno cinque anni. Il concept è attualmente esposto alla biennale Révélations di Parigi, in programma dal 7 all'11 giugno, nonché sul sito ufficiale DS Design Studio. Rivoluzione minimalista. M.I 21 è frutto della collaborazione tra il team di Interior Design diretto da Thomas Bouveret e il gruppo di CMF Design di Vincent Lobry, che si occupa di materiali, colori e finiture. L'impostazione è completamente diversa rispetto a quella dei modelli attuali e segue l'evoluzione della meccanica e dell'elettronica dell'auto: la propulsione elettrica e la connettività ad alta velocità creano infatti nuove opportunità per la progettazione degli ambienti. Troviamo quindi un ...

