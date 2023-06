Drag Race Italia 3 | svelata la nuova giuria | un addio e due new entry

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La terza stagione diha appena acceso i motori partendo dalla. Contrariamente a quanto ipotizzato, i tre giudici Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi non sono stati rinnovati in blocco, dato che il nome di quest’ultimo è sparito dal panel. Priscilla aveva già confermato la sua presenza, mentre è notizia di oggi dell’di Tommaso Zorzi e della riconferma di Chiara Francini, reduce dal bellissimo monologo durante la sua co-conduzione al Festival di Sanremo.: Paola Iezzi e Paolo Camilli newnel panel dei giudici Al posto di Tommaso Zorzi Paramount+ ha deciso di arruolarne due, come anticipato da DavideMaggio.it. La prima è Paola Iezzi, già giudice ospite della passata edizione e ...

Toyota GR86 vs Honda S2000: chi vince laIl video Maserati GranTurismo Trofeo, eccola in strada e in pista. Maxi fotogallery LE SPECIALITÀ DI FONG Come si vede dalle sue numerose gallery ...Unaqueen palermitana alla conquista dell'universo. Aura Eternal, dopo aver partecipato alla seconda stagione del concorso canoro 'Italia' in questi giorni sta rappresentando il Belpaese a 'Queen of the Universe', il contest internazionale che ha debuttato il 3 giugno su Paramount+. 'Per me rappresenta una grande forza ...Video Tesla Model S vs Ferrari SF90 vs 911 Turbo: la transizione è unaI segreti di Tesla svelati da una gola profonda. Le rivelazioni di Handelsblatt Tesla Roadster, aperti i preordini in ...

BOOM! Ecco la giuria di Drag Race 3 DavideMaggio.it

Scarica l'App Musical.it Domenica 11 giugno zlle ore 18 in anteprima nazionale presso il Teatro 4 di Cinecittà World a Roma va in scena “ What a Drag! – un recital in tacchi a spillo ” scritto e diret ...Scary Spice è la nuova giudice del contest di Paramount+ che vede sfidarsi drag queen provenienti da tutto il mondo ...