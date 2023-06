Dove vedere Fiorentina-West Ham in tv? C’è la diretta gratis e in chiaro | canale | programma | orari | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sky, DAZN, TV8 e Now TV. Oppure i maxischermi installati allo stadio Artemio Franchi di Firenze visibili dalla tribuna Maratona e dalla curva Fiesole, quanto meno per chi abita nel capoluogo toscano. Sono queste le alternative a disposizione di tifosi e appassionati perla finale di Conference League traHam, inquesta sera a partire dalle ore 21. Una partita, quella che si gioca all’Eden Arena di Praga, che porta dritta in Europa League. E può dunque salvare la stagione di entrambe le squadre. Sia la Viola che gli Hammers hanno ottenuto un po’ meno di quanto auspicato. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo il settimo posto in Serie A del 2021-22, grazie a una seconda parte di stagione in crescendo ha chiuso ottava in campionato e ha conquistato anche la finale di Coppa Italia. Ma ...