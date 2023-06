Dopo la Champions vertice Inter - Chelsea | sul tavolo Lukaku | Onana e Loftus - Cheek

Inter e Chelsea si vedrannola finale di. Parleranno della situazione di Lukaku, che vuole restare in nerazzurro, di Onana, che i Blues intendono piazzare tra i pali dalla prossima stagione, ma anche degli esuberi ......quest'ultimo aspetto è stato ridimensionato dalla vittoria dello scudetto e dai quarti di... Di certo, se dovesse optare per la permanenza, la società avvierà pocole discussioni per un ...'Sì, abbiamo novantenni e neonati, che i papà iscrivono pochi mesila nascita. Siamo un gruppo ... La più bella finora quest'anno La vittoria nel derby di ritorno contro il Milan, in. ...

L’Inter è stata già ceduta: “Ufficiale dopo la Champions” CalcioMercato.it

Va discusso il prestito di Big Rom. I Blues "puntano" , Marotta tiene d'occhio gli esuberi dei londinesi: in particolare il centrocampista trattato da Maldini-Massara (prima dell'addio al Milan) e ora ...Sabato 10 giugno Inter e Manchester City si sfideranno nell’attesissima finale di Champions League. La squadra di Pep Guardiola dopo aver battuto il Manchester United in finale di FaCup, potrebbe ...