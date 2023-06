Donna prova a salvare casa dalle fiamme con un catino | video

Leggi su panorama

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Grossi incendi nella provincia canadese del Quebec. Un ragazzo in prima linea documenta dal balcone disua una scena al limite del surreale: la sua vicina diesce sul balcone con unpieno d'acqua per cercare di attutire ledi un incendio che avvampa famelico proprio a pochi metri da loro. Da settimane gli incendi stanno devastando il territorio del Canada costringendo migliaia di residenti all’evacuazione. «Non uscite die indossate i respiratori» è l’invito della autorità della Paese. La qualità dell'aria è al livello di guardia in tutta la costa orientale, non solo in Canada ma anche negli Stati Uniti.