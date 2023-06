Djokovic senza fine | il record di Federer è a un passo

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il serbo ha battuto in rimonta 3-1 il russo Karen Khachanov nei quarti di finale del Roland Garros e si andrà a giocare il big match contro Carlos Alcaraz PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non doveva fallire e, come quasi sempre accade, non lo ha fatto. Novakha conquistato un posto nella Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.