(Di mercoledì 7 giugno 2023) AGI - Tutti hanno un tallone d'Achille. La grande domanda che incombe sul Roland Garros e sulla semifinale che venerdi opporrà il ventenne Carlosal quasi veterano Novakè capire quale sia quello dello spagnolo. Il quale l'anno scorso ha vinto l'confronto con il serbo (a Madrid 7-6 al terzo) e sta offrendo, in queste giornate parigine, uno spettacolo di superiorità così schiacciante nei confronti degli avversari da indurre i più a pensare che mai un gap del genere, fra i top players, si sia mai visto su un campo da tennis nei tornei dello Slam. Tanti hanno stravinto e dominato: ma è difficile trovare un paragone con quanto si è visto, martedì sera, fra Carlos e Stefanos Tsitsipas, il numero 5 al mondo che fino a poco prima dell'avvento del murciano era indicato come un probabile numero 1 nell'immediato futuro e ...

Djokovic è l'unico che può fermare Alcaraz

Lo spagnolo, numero uno del mondo, sembra invincibile. Per questo la semifinale del Roland Garros contro il serbo, vincitore di 22 titoli dello Slam, è attesa con trepidazione da tutti gli appassionat ...I precedenti parlavano chiaro con Novak Djokovic avanti 9-1 ma Karen Khachanov ha davvero dato filo da torcere al serbo nei Quarti di finale del Roland Garros. Bella prestazione del russo che ha vinto ...