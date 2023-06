Divorzio Bruganelli-Bonolis | cosa ne pensa la ex storica del conduttore

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Personaggi Tv. Tramite un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Soniae Paolohanno annunciato ufficialmente la loro separazione. Da tempo si sospettava che i due non stessero più insieme, ma la coppia aveva sempre provveduto a smentire. E anche durante l’intervista, Sonia e Paolo hanno spiegato che il loro rimane un amore che si è semplicemente trasformato con il tempo. Ora in tanti parlano della separazione tra i due vip e tra i tanti, c’è anche una ex di Paolo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Paoloe Soniasi sono lasciati: l’annuncio ufficiale Leggi anche: Adriana Volpe, le minacce ricevute dall’ex marito: “Ti rovino la vita” Laura Freddi, come ha reagito alla notizia deltrae ...