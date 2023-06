Divorzio Bonolis-Bruganelli | Selvaggia Lucarelli commenta la notizia e scoppia la polemica

DAGO - SELEZIONE Not. So. G@NotSoG2 tweetpaolosonia bruganelli 4 Bah l'unica differenza è che ora lei sarà ricordata solo come la ex - moglie die non più come la moglie Cristina de Palma@ColetteMao ...Mentre il web discute sulannunciato da Paoloe Sonia Bruganelli attraverso le pagine di Vanity Fair , l'opinionista del Grande fratello vip getta benzina sul fuoco, pungolando gli hater su un tema che la vede,...Laura Freddi si è espressa sulla notizia deltra Paoloe Sonia Bruganelli , fornendo il suo punto di vista durante un'intervista. La showgirl è apparsa nel programma 'Oggi è un altro giorno', condotto da Serena Bortone su Rai1, ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i figli, il divorzio, il lavoro insieme e le case separate: la loro storia d ilmessaggero.it

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati pagati per l'esclusiva sul divorzio a Vanity Fair L'opinionista del GF Vip 7 ha rotto il silenzio.Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno annunciato la loro separazione dopo più di 10 anni di matrimonio: la coppia ha parlato della loro decisione in una lunga intervista su Vanity Fair, di cui è ...