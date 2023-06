Divorzio Bonolis-Bruganelli | La Reazione di Laura Freddi!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) In queste ore tutti stanno parlando della separazione tra Paoloe Sonia. Tra tutti non poteva mancare il commento diFreddi, ex fidanzata di. Ecco le sue parole… #paolo#soniafreddi Paoloe Soniahanno dichiarato la loro separazione dopo oltre due decenni di vita insieme e tre figli. Le voci circolavano da tempo, ma la coppia non aveva ancora commentato. Ora hanno confermato che stanno divorziando e hanno fornito una spiegazione di come il loro rapporto sia cambiato nel tempo.Freddi, che in passato ha avuto una relazione con, ha espresso la sua tristezza per la notizia, ma è ottimista sul fatto che i due ...