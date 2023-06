Distrutta la diga di Kakovkha. Kherson è sott'acqua

Le immagini volanti sono state diffuse su twitter, e rendono l'idea di quanto sta accadendo nella regione, dopo la distruzione delladi Kakhovka. Il cedimento della centrale idrogelettrica ha ...Video del giornoladi Nova Kakhovka a Kherson, scambio di accuse Mosca - Kiev... ma solo per ascoltare i bisogni e le ragioni dell'Ucraina devastata dalle bombe russe: tutto tra l'altro è avvenuto in un momento drammatico visto che era appena statala grandedi ...

Kherson sotto 3 metri d'acqua. La diga è completamente distrutta AGI - Agenzia Italia

La distruzione dell’enorme diga di Nova Kakhovka sul fiume Dnipro, in Ucraina, è considerata tra i più grandi disastri ambientali in Europa ...La distruzione in Ucraina della diga di Nova Kachovka rappresenta un altro snodo di questa guerra ibrida che ha sconvolto il mondo. Mosca e Kiev hanno lanciato le consuete accuse reciproche sulla resp ...