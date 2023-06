Disoccupazione NASpI supplenti docenti e ATA | novità richieste all’INPS Requisiti e quando fare domanda

... Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;e Indennità mensile diper i collaboratori - DIS - COLL; Indennità di mobilità; ...... Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà;e Indennità mensile diper i collaboratori - DIS - COLL; Indennità di mobilità; ...... la carta non spetterà nemmeno se anche uno solo dei componenti del nucleo 'sia percettore di Assicurazione Sociale per l'Impiego -e Indennità mensile diper i collaboratori - ...

Naspi precari scuola 2023: come e quando presentare domanda, requisiti e nuovi importi Orizzonte Scuola

Il bonus Renzi è una delle ultime misure implementate dal governo Renzi ancora in vigore nell’ordinamento italiano. Anche se ha cambiato nome, gli italiani che ne hanno diritto possono ancora ottenere ...Nel 2023 sono attive diverse misure per facilitare l’assunzione di persone disoccupate in Italia. Le aziende che assumono un percettore di Naspi possono ricevere dall’Inps un bonus mensile. Per i Neet ...