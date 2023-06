Dionisi | ' Io e il Sassuolo vogliamo stupire Questa stagione mi ha reso migliore'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La classifica va letta, certo. Ma poi va guardata in controluce, per cogliere i particolari che altrimenti rischiano di sfuggire. Il2021 - 22 chiuse a quota 50, ma i 45 punti del 2022 - 23 ...

Il2021 - 22 chiuse a quota 50, ma i 45 punti del 2022 - 23 dopo le cessioni di Scamacca, ... Al secondo anno di Serie A, Alessiosi è mostrato ancora più bravo perché è uscito dal ...Commenta per primo L'allenatore del, Alessioha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Abbiamo analizzato le caratteristiche dei giocatori che ci servono, individuando l'ossatura di partenza della rosa.Ilha incontrato anche l'Inter, un'altra concorrente per Frattesi, insieme alla Roma. Di ... 24enne attaccante francese diche ha chiuso al debutto in Serie A con 7 gol in 19 presenze. ...

Avanti con Alessio Dionisi. Firmato l'accordo fino al 2025 US Sassuolo Calcio

Il tecnico si racconta dopo il rinnovo: "Vogliamo far crescere il gruppo con la nostra filosofia e... ottenere risultati" ...Calciomercato Juve: col Sassuolo non si parla solo di Frattesi! È lui il dopo Paredes Diversi profili sondati dai bianconeri Come riporta Gazzetta.it l’incontro andato in scena ieri tra il calciomerc ...