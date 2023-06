Diga Kakhovka | Usa | “Molti morti” Kiev | “Soldati Russia travolti”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti ritengono che “potrebbero esserci” dopo la distruzione delladiin Ucraina, nella regione di Kherson. Migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case per le inondazioni ealtri civili sono a rischio in una regione già duramente colpita dalla guerra. Gli Stati Uniti “non possono dire con certezza cosa sia successo”, ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby riferendosi alla distruzione dellae aggiungendo che ci sono stati “danni significativi causati da un’esplosione”. Gli Stati Uniti “non sono ancora giunti a una conclusione definitiva”, ha detto ancora Kirby. “Stiamo cercando di raccogliere informazioni, ma è abbastanza chiaro che la distruzione deliberata di ...

Alla fine è successo. Ladi, che russi e ucraini si sono accusati per mesi di voler abbattere, è saltata in aria e l'acqua contenuta in un bacino lungo 240 chilometri che separa le forze dei due schieramenti ha ...La distruzione in Ucraina delladi Novarappresenta un ulteriore snodo di questa guerra ibrida che ha sconvolto l'Europa. Mosca e Kiev hanno scaricato le consuete accuse sulla responsabilità dell'accaduto. Il direttore ...... dice il generale Leonardo Tricarico , ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa: 'La distruzione delladi Novadà il segno di una dottrina anomala e ...

Buongiorno. La provincia di Kherson è ormai una palude malsana. A Nova Kakhovka, la cittadina che dà il nome alla diga, sono sommersi lo zoo con i suoi 300 animali, i bar, i ristoranti, la piazza ...12.40 "Sono sconvolto dall'attacco senza precedenti della diga Nova Kakhovka.La distruzione delle infrastrutture civili si qualifica chiaramente come un crimine di guerra, e faremo in modo che la ...