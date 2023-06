Diga Kakhovka | l?impatto non sarà solo sull?Ucraina «Il peggior disastro dopo Chernobyl»

La distruzione in Ucraina delladi Novarappresenta un ulteriore snodo di questa guerra ibrida che ha sconvolto l'Europa. Mosca e Kiev hanno scaricato le consuete accuse sulla responsabilità dell'accaduto. Il direttore ...... dice il generale Leonardo Tricarico , ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica e presidente della Fondazione Icsa: 'La distruzione delladi Novadà il segno di una dottrina anomala e ...Lo ha detto il capo degli Affari Umanitari alla riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Per Zelensky l'attacco è opera di 'terroristi russi'. Mosca nega e accusa Kiev di ...

Ucraina: colpita la diga di Kakhovka, Kiev accusa i russi. Riunione urgente del Consiglio Onu - Europa Agenzia ANSA

La distruzione della diga di Kakhovka ha conseguenze per il sistema di raffreddamento della centrale nucleare ucraina di Zaporizhia, ma per ora un sistema di raffreddamento alternativo offre la ...La guerra in Ucraina sembra essere entrata in queste ore in una nuova fase, con un pesante attacco da parte delle forze ucraine lungo la linea del fronte… Leggi ...