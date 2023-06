Diga Kakhovka | l?impatto non sarà solo sull?Ucraina «Il peggior disastro dopo Chernobyl»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Per mesi, nella prima fase della guerra, russi e ucraini si erano scambiati accuse su chi volesse davvero buttar giù ladi, e alla fine gli uni o gli altri ci sono riusciti. Il...

Sono le immagini drammatiche che arrivano dalla regione di Kherson, in Ucraina, dopo la distruzione dellaLo riporta il Guardian citando funzionari ucraini. E sul sito web della presidenza ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha reso noto che a causa dell'esplosione delladi, 'si è formata una chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate che viene trasportata dalla corrente verso il Mar Nero'. 'Non possiamo ancora prevedere quanta parte delle sostanze ...Una delle conseguenze della semidistruzione delladella centrale idroelettrica diè stata la forte diminuzione del livello dell'acqua nel bacino idrico, che ha portato alla moria in massa dei pesci. Sui social media circola un filmato ...

Diga di Kakhovka, è catastrofe. Zelensky: "Enorme chiazza di petrolio verso Mar Nero" - Erdogan propone un'indagine internazionale sulla diga - Erdogan propone un'indagine internazionale sulla diga RaiNews

(Adnkronos) – Case sommerse dall'acqua che arriva ai tetti, persone che cercano rifugio sugli alberi in attesa dei soccorsi. Sono le immagini drammatiche che arrivano dalla regione di Kherson, in Ucra ...L'intervista di Fanpage.it a Fabrizio Trenta, responsabile della Sezione Centrali nucleari e protezione fisica dell'ISIN: "Allo ..."