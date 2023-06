Diga Kakhovka le case collassano sotto la pressione dell' inondazione

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Impressionanti le immagini dei danni nei centri abitati circostanti dove levengono trascinate via o distrutte dal flusso inesorabilee acque su Tg. La7.it - Dopo il ...

Dopo il danneggiamento delladisi prevede che l'acqua continuerà a salire per circa due giorni quando poi i flusso dovrebbe stabilizzarsi . Impressionanti le immagini dei danni nei centri abitati circostanti dove ..., sul fiume Dnirpo, dove è andata distrutta una parte dellaantistante la città di Cherson, attualmente sotto il controllo delle truppe russe, c'è il rischio di colera ed altre epidemie. ...Tanti i temi in spalla, dalla guerra in Ucraina ('Bombe alladi Nova: migliaia di sfollati. Scambi di accuse tra Mosca e Kiev') al viaggio di Zuppi a Kiev ('Zelensky: un cessate il ...

Diga di Kakhovka, è catastrofe. Zelensky: "enorme chiazza di petrolio verso Mar Nero" - Aggiornamento del 07 Giugno delle ore 09:35 - Aggiornamento del 07 Giugno delle ore 09:35 RaiNews

«Questa è la risposta del Cremlino alla richiesta di numerosi paesi di negoziati di pace», ha aggiunto. «La distruzione della diga da parte del regime di Kiev è stato un crimine impensabile che si può ...Il presidente ucraino: a causa dell'esplosione della diga non possiamo ancora prevedere quanta parte delle sostanze chimiche, dei fertilizzanti e ...