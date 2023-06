Diga Kakhovka distrutta | lo scambio di accuse Ucraina-Russia Allarme Onu

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Adnkronos) -ditraper l'esplosione che ha distrutto l'importantesul fiume Dnipro, con i leader mondiali che hanno lanciato l'di una catastrofe umanitaria e ambientale. Decine di migliaia di persone sono state evacuate e le autorità russe nell'meridionale occupata hanno dichiarato lo stato di emergenza , anche se in molti in Occidente hanno puntato il dito contro Mosca. "È evidente che si tratta di un'aggressione da parte russa per fermare l'offensivaa difesa del proprio Paese", ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha definito il crollo delladi...