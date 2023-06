Diga Kakhovka distrutta | lo scambio di accuse Ucraina - Russia Allarme Onu

La guerra in Ucraina è arrivata al 469esimo giorno. La distruzione delladista facendo ingenti danni e decine di migliaia di persone evacuate. Per il presidente ucraino Zelensky , il bacino, strategico per alimentare la Crimea e la centrale nucleare di ...Scambio di accuse tra Ucraina e Russia per l'esplosione che ha distrutto l'importantesul fiume Dnipro, con i leader mondiali che hanno lanciato l'allarme di una catastrofe umanitaria e ambientale. Decine di migliaia di persone sono state evacuate e le autorità russe nell'...... per acqua, distruzione o fuoco di artiglieria", un video mostra i tentativi di evacuazione dei civili nelle zone alluvionate dopo l'esplosione delladi. Video dalle zone alluvionate ...

Ucraina: colpita la diga di Kakhovka, Kiev accusa i russi. Riunione urgente del Consiglio Onu - Europa Agenzia ANSA

Giorno 468 di guerra in Ucraina. Mentre si fa la conta dei danni dopo la distruzione della diga di Kakhovka, la regione di Kherson nella notte è stata ...L'intelligence americana sarebbe incline a tale ipotesi, mentre la CNN evoca danni alla struttura nei giorni precedenti il suo crollo. Molti soldati russi sarebbero annegati ...