“Dicono parolacce e bestemmie e si comportano da bulli” | parroco decide di chiudere l’oratorio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) “, lasciano la sporcizia in giro, sidae se ripresi ti ridono in faccia”. Esasperato per il comportamenti dei giovani di Maleo, piccolo centro del basso lodigiano, unha scelto di. “Ho deciso diper dare un segnale e per avere modo di confrontarmi con i miei collaboratori e capire il da farsi”, ha detto a La Repubblica don Enzo Raimondi. “Proporremo un incontro con un pedagogista per dare loro qualche consiglio su come approcciare questi ragazzi e stiamo valutando la possibilità di avere un educatore professionale in oratorio, anche se non sarà facile per i costi”, ha aggiunto don Enzo, spiegando che i giovani non hanno riguardi per i volontari, per lo ...

... per arginare una situazione divenuta ormai "intollerabile", e per "dare un segnale forte a quei ragazzi chee bestemmie, lasciano sporcizia in giro, si comportano da bulli e, se ...Leggi Anche, ecco la classifica delle città italiane in cui se nedi più Non è la prima volta che don Enzo ricorre a una mossa del genere, come ha ricordato lui stesso in un'intervista al ...Colpa di un gruppo di ragazzi, chee bestemmie, lasciano sporcizia in giro, si comportano da bulli con i più piccoli e ridono se vengono ripresi. La proposta della tessera per ...

dayitalianews La clamorosa decisione di don Enzo: "Troppe bestemmie e parolacce, l'oratorio DayItaliaNews

“Dicono parolacce e bestemmie, lasciano la sporcizia in giro, si comportano da bulli e se ripresi ti ridono in faccia”. Esasperato per il comportamenti dei giovani di Maleo, piccolo centro del basso ...