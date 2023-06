... a causa die materiale che hanno invaso la massicciata provocando lo sviamento del ...dell'infrastruttura ferroviaria per rimuovere il materiale franato e successivamente per riposizionare...... infatti, come abbiamo raccontato in precedenza, vi era del materiale franosobinari che ha ...per tutta la giornata per permettere l'arrivo di un "carro soccorso" da Milano per rimuovere i. ...L'impatto con iha provocato l'uscita dai binari delle ruote dei primi due assi del solo locomotore, senza altre conseguenze sulla restante composizione del treno merci. È in corso la ...

Detriti sui binari, deraglia treno carico di sostanze chimiche Today.it

Il forte temporale nella notte tra martedì e mercoledì ha causato danni alla linea ferroviaria. Tanti i disagi anche per i turisti. Attivati bus sostitutivi ...La pioggia dei detriti si è verificata alle 5 di questa mattina: convoglio merci fermo sulla linea. Rfi lavora per riprogrammare l’offerta ...