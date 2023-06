Delitto di Senago | perché non dobbiamo dimenticare che chi ha ucciso è un uomo | non una bestia

... pare proprio che dopo la perquisizione nell'abitazione disi sia sempre più rafforzata l'ipotesi investigativa che non si sia affatto trattato di und'impeto. Un paio di settimane ...È apparsa così agli inquirenti la casa di, nel Milanese, in cui Alessandro Impagnatiello ... Fondamentale sarà poi l'attribuzione eventuale dell'aggravante della premeditazione del, che è ...Per vedere tutte le altre tracce legate all'omicidio è stato necessario ricorrere al luminol, che ha permesso di intercettare numerose macchie di sangue nella casa di via Novella a

Nuovi rilievi a Senago nella casa di Giulia Tramontano, 29enne incinta al settimo mese, uccisa lo scorso 27 maggio nel comune del milanese. omicidio giulia tramontano coltello box ...Non lo avrebbe deciso quella sera stessa né qualche ora prima. Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, ...