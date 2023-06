Del Pd resta solo l’immagine di Schlein Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Il metodo, in effetti, è quello della vendetta trasversale. Per colpire il padre, il riottoso governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha rimosso il figlio Piero da capogruppo vicario alla Camera. Non una parola, non una spiegazione: Ellyha mirato alle gambe e ha fatto fuoco. Il suo posto è andato a Simona Bonafè, politica seria e di esperienza, una vita nel Pd. Non si può dire lo stesso di Paolo Ciani, appena nominato vicecapogruppo sempre alla Camera. Ciani non ha neanche la tessera. “Il Pd non è il mio partito”, ammette. Il suo partito, dice, è Democrazia solidale… qualsiasi cosa sia. Ma ad aver messo in allarme i parlamentari dem di orientamento atlantista e il fatto che Ciani sia convintamente contrario all’invio delle armi all’Ucraina, e che abbia votato di conseguenza. Anche in questo caso, la nomina è avvenuta all’insaputa di tutti. Elly ...