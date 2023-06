De Siervo | «I fondi stanno trattando con la Serie A perché siamo il campionato con più potenzialità»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’amministratore delegato della LegaA, Luigi De, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo As. Il tema ovviamente ilitaliano e i diritti tv. Non è sbagliato pensare che l’intervista dell’ad abbia un scopo promozionale: «LaA ha iniziato il viaggio per riconquistare la leadership internazionale. Stiamo creando un prodotto più interessante: il tempo effettivo è del 66%, rimane il 33% che dovrebbe essere più attraente, ad esempio, con le telecamere che vengono utilizzate nel cinema. Al giorno d’oggi dobbiamo competere con Netflix e Amazon, guadagnare tempo libero della gente». Con Fiorentina, Roma e Inter nelle finali europee, l’Italia, in questa stagione, ha brillato come non accadeva da molto tempo: «Non è una coincidenza. Costruire un buon prodotto attira nuovi investitori. I ...

De Siervo punta la Liga: “Diritti tv, tempo effettivo, lotta al razzismo. La corsa della Serie A è iniziata” La Gazzetta dello Sport

