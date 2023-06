De Luca jr declassato dall’Ufficio di Presidenza della Camera | la solidarietà del Pd irpino

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota del coordinamento del Partito Democraticoprovincia di Avellino: “La vicenda dell’ufficio didel gruppo parlamentare del Partito Democratico alladei Deputati non sembra rispondere a dinamiche e logiche politiche, quanto ad una rivalsa legata alle ultime primarie. Quando in politica, in particolare quella che dice di volersi caratterizzare proprio per rinnovamento nei metodi, prevalgono le questioni personalistiche non ci troviamo mai di fronte ad un fatto positivo. Ecco perché restiamo perplessi rispetto ad alcune scelte”. “Il parlamentare Piero De, eletto al proporzionale nel collegio Avellino – Salerno, non è stato confermato in qualità di vicepresidente e senza che ci sia stata una reale motivazione alla base di questa decisione. La mancata riconferma ...