De Luca attacca la Schlein e prepara la sua coalizione | saranno 10 liste | pronta anche ‘Sud chiama Nord’

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“In politica, come nella vita, non c’è nulla di più volgare dei radical-chic senza chic”: il presidente Dem della Regione Campania, Vincenzo De, sceglie Facebook per lanciare la sua stoccata alla segretaria del suo partito, Elly, che ieri ha rinnovato gli uffici di presidenza dei gruppi alla Camera e al Senato “tagliando” Piero De. Non è stato riconfermato vicecapogruppo alla Camera, il figlio del governatore, una scelta che lo stesso Piero ha definito “una sorta di vendetta trasversale che non fa onore”. Una decisione, quella della, che ha suscitato le forti proteste di Lorenzo Guerini, esponente di primissimo piano di Base Riformista, la corrente più moderata del Pd, quella che aveva sostenuto alle primarie Stefano Bonaccini, così come avevano fatto i due De ...