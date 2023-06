De Laurentiis Nuovo tecnico entro il 27 | ho una lista da 40 nomi

(Di mercoledì 7 giugno 2023) "Giuntoli? Ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024" NAPOLI - "Da stamattina ho iniziato a impegnarmi per verificare unache da 22 è diventata di 40. Non mi pongo date, prima potrò decidere e prima sarò soddisfatto di essere operativo, ma direi che il limite massimo è il 27: se entr

Leggi anche Napoli, Gabri Veiga in pole se parte Zielinski Giuntoli, Osimhen, iltecnico... De, il tempo stringe PROMO FLASH: la prima pagina incorniciata dello scudetto del Napoli ..."Io credo che abbiamo una squadra forte - prosegue De- Non vendiamo nessuno e semmai integreremo qualche altro. Abbiamo inaugurato un ciclo e mi auguro che possa continuare per anni, mi ...Interviene De:' Facciamo una selezione delle ragazze e se convinciamo Verdone ad ... E abbiamo la necessità di prepararci al meglio ' Continua il Patron :'Lista lunga: ilmister deve ...

Gli chiedono di Mourinho, De Laurentiis risponde così La Gazzetta dello Sport

" Prossimo allenatore del Napoli Io da oggi mi sono impegnato per verificare una lista che da 22 nomi è salita a 40 nomi. Devo cominciare a verificarne la disponibilità, se sono adatti a un 4-3-3, ad ...'Giuntoli Ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024' NAPOLI (ITALPRESS) - 'Da stamattina ho iniziato a impegnarmi per verificare una lista ...