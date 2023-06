De Laurentiis | «Non farei del bene a nessuno richiamando in panchina un ex allenatore del Napoli»

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tra i 40 nomi allo studio del presidente del, Aurelio De, per ladella squadra dopo l’addio di Luciano Spalletti non dovrebbero esserci anche ex allenatori del, stando a quanto ha dichiarato oggi il presidente in conferenza stampa. Nel presentare il ritiro estivo di Castel di Sangro, infatti, Deha detto chiaramente che richiamare inqualcuno che ci è già stato non sarebbe una cosa buona, anche se non si può mai dire mai. Queste le parole di De, che ha anche parlato di Vincenzo Italiano. «Io con i miei ex allenatori ho un rapporto corretto, ma non credo chedela nessun ex a farlo ritornare sulla stessa, però mai dire mai. Stasera ...

Giuntoli è in vacanza a Capri, poi andrà ad Istanbul per vedere la finale di Champions League, Deal momentosembra intenzionato a liberarlo. Si è creata una situazione di stallo, la ...è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici, che la pensano come me, che fanno le battaglie con me'. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De, presentando il ...è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici, che la pensano come me, che fanno le battaglie con me'. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De, presentando il ...

De Laurentiis non libera Giuntoli! E la lista allenatori arriva a 40 nomi… Tuttosport

Il tecnico Italiano è bravissimo ma è legato al club dei miei amici, che fanno anche battaglie con me, quindi non è corretto da parte mia rompere ... Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De ...Sono quaranta i nomi sondati da Aurelio De Laurentiis per la panchina della SSC Napoli. Come dichiarato, tra questi non ci sarebbe Vincenzo Italiano, il ...