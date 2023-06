De Giorgi | ' Italia | si può perdere | ma non accetto la resa prima di giocare'

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La faccia nell'ultimo time out è quella di un allenatore incazzato. Non è solo una questione di risultato (esordio in Nations League con sconfitta 0 - 3 contro l'Argentina di Luciano De Cecco), ma ...

Dice Fefé De, il ct che ha iniziato la sua terza stagione azzurra ad Ottawa, in Canada. OTTAWA (CANADA) " Inizia con una sconfitta il cammino degli azzurri inNations League. Duecentosessantotto giorni dopo la vittoria del Mondiale in Polonia, l'di Ferdinando Deè tornata in campo per dare il via alla stagione azzurra e lo ha fatto in Canada, come lo scorso anno, trovando di fronte un'Argentina che ha cercato di imporre il ...

VNL 2023 - L'Italia sperimentale di coach De Giorgi parte con un k.o. Argentina più efficace e vincente 3-0 Eurosport IT

E all'Italia non deve succedere perché nega i nostri principi fondanti del gruppo, ma nega anche l'indole e il carattere di questi ragazzi che non sono così". De Giorgi, 61 anni, ha iniziato la terza ...