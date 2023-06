Ddl violenza sulle donne | Roccella | Trattazione spedita per processi su violenza di genere

(Di mercoledì 7 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2023 "La tempistica è un elemento di importanza evidente e necessaria in questo in questo ambito. E l'articolo assicura unadeiin materia dididomestica, assicura una priorità per questi", le parole della ministrain conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Il Consiglio dei ministri ha dato l'ok al disegno di legge che introduce una stretta sullacontro le donne . La conferma è arrivata dalla ministra per le Riforme Elisabetta Casellati mentre usciva da Palazzo Chigi.... nell'ambito didomestica, da un soggetto già ammonito anche se la persona offesa è diversa. Ilprevede anche norme per rendere più spediti i procedimenti che avranno "trattazione ...Molte le novità introdotte nel disegno di legge approvato in serata dal Consiglio dei ministri: dall'applicazione automatica del braccialetto elettronico, fino alla distanza minima di 500 metri in ...

E l'articolo assicura una trattazione spedita dei processi in materia di violenza di genere, violenza domestica, assicura una priorità per questi processi", le parole della ministra Roccella in ...Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna, alle ore 18 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno. Decreto-legge: Disposizioni urgenti per l'attuazione ...