Ddl sulla violenza contro le donne | la conferenza stampa dopo il Cdm con i ministri Fitto | Lollobrigida | Nordio e Roccella | diretta tv

Le novità su bici e monopattini Tra le novità più attese c'è quellamobilità a due ruote, con il vicepremier intenzionato a imporre sia per monopattini che biciclette il casco, l'assicurazione, ...Il Parlamento torna a legiferare dopo un lungo stop e uno strascico di polemicheproduttività che ha scandito le ultime settimane. Via libera alma resta il nodo dei debiti fuori bilancio ...destinato a compagini societarie chiuse e facendo leva, invece,presenza stabile di un organo ... in quanto, per come ipotizzata nelin esame, la nozione di " società diffusa " finisce con ...

Via libera del Cdm al ddl sulla violenza contro le donne Il Sole 24 ORE

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...TRENTO. «Inizia in Parlamento l'iter del nostro ddl sulle minoranze linguistiche. Un provvedimento importante per il Paese, che a 23 anni dalla firma della Carta europea delle lingue regionali o minor ...