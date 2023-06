Davines rinnova partnership con Plastic Bank

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Parma, 7 giu. -(Adnkronos) - Il Gruppo– attivo nel settore della cosmetica professionale con i marchi per l'haircaree per lo skincare comfort zone , certificato B Corp dal 2016 - rafforza la collaborazione con l'impresa sociale, per proseguire l'attività di recupero e rimozione di rifiuti dia ocean bound, entro 50 km dalle coste. In una nota si sottolinea come grazie a questaanche nel 2023, per ogni prodotto confezionato ina che il Gruppo venderà, una quantità equivalente dia sarà raccolta e rimossa dalle aree costiere di Indonesia, Filippine e Brasile. La collaborazione, avviata nel 2021, "rimarca i valori di sostenibilità del Gruppoed è coerente con il ...