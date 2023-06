Daniele Silvestri in concerto alla Ferrovia | c’è la data ufficiale

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoconferma ladi Avellino al suo tour “Estate X”. “Nuove date si aggiungono al tour Estate X!”- scrive l’artista sui suoi profili social- 15 luglio – Bergamo – Lazzaretto 1 agosto – Civitanova Marche (MC) – Varco sul mare 3 agosto – Serra San Bruno (VV) – Armonie D’Arte12 agosto – Avellino – Avellino Summer Fest 25 agosto – Livorno – Mascagni Festival 31 agosto – Reggio Emilia – La Festa. Come anticipato la settimana scorsa dall’assessore agli eventi del Comune di Avellino, Stefano Luongo,per l’edizione 2023 delle manifestazioni estive che già negli scorsi hanno incassato un successo senza precedenti, una delle sorprese sarà l’esibizione dia Borgo. Per gli appassionati appuntamento al prossimo 12 agosto. Aspettando la ciliegina ...

... l'imperfetta e sensuale voce della bossa nova Tormentoni dell'estate, parte la sfida: Elodie - Mengoni contro Annalisa - Fedez - Articolo 31e il nuovo album 'Disco X' : "Come un ...... sessant'anni fa sbocciava il mito della band Tormentoni dell'estate, parte la sfida: Elodie - Mengoni contro Annalisa - Fedez - Articolo 31e il nuovo album 'Disco X' : "Come un ...Amatissimo dal pubblico della cavea il 25 luglio, aiutato dalla sua sorprendente ed eclettica band, cambierà ancora una volta atmosfera e narrazione, ritrovando sia le amate ...

"X", il decimo album di Daniele Silvestri alla Libreria Feltrinelli RED ... Portalegiovani Firenze

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...Diversi dei nuovi album che usciranno il 9 giugno sono contraddistinti da un rock che non segue le mode, ma che ama contaminarsi e volare libero. C’è quello ruvido e acido di King Krule, quello inaffe ...